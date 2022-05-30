Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Dinar'da mahallelerde bulunan tüm parklarda ot biçme ve temizlik çalışmaları başladı.

Ekipler çalışmalara Fatih Mahallesi'ndeki parklarda başladı.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, çocukların aileleri ile keyifli zamanlar geçirdiği sosyal alanlardan biri olan çocuk oyun parklarının ekipler tarafından temizlendiğini ifade etti.

Dinar'da kermes

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, belediye ve Kızılay Dinar Şubesi tarafından düzenlenen kermesin açılışını gerçekleştirdi.

Salı pazarı güzergahına kurulan kermeste dua edilmesinin ardından açılışını gerçekleştiren Sarı, kermes alanında bulunan ürünleri hazırlayan kadınlara kolaylıklar dileyerek, el emekleri için teşekkür etti.

Kermes, 30 Mayıs-1 Haziran'da ziyaret edilebilecek.

İsçehisar'da millet bahçesi çalışmaları devam ediyor

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin ve İl Genel Meclis Üyesi Murat Dikmen, eski şose yolu ve Akbel mevkisinde yapılacak millet bahçesinde incelemelerde bulundu.

Fen İşleri Müdür Vekili Mehmet Aşkın'dan bilgi alan Dikmen, "Buradaki çalışmalarla yakından ilgileniyoruz. Ankara asfaltına paralel olan eski şose yolunun asfalt kaplama çalışmaları da en kısa zamanda bitirildiğinde hem vatandaşlar hem de işletmeler için önemli bir yol kazanılmış olacaktır." dedi.