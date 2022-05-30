Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

30.05.2022 15:03
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Dinar'da mahallelerde bulunan tüm parklarda ot biçme ve temizlik çalışmaları başladı.

Dinar'da mahallelerde bulunan tüm parklarda ot biçme ve temizlik çalışmaları başladı.

Ekipler çalışmalara Fatih Mahallesi'ndeki parklarda başladı.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, çocukların aileleri ile keyifli zamanlar geçirdiği sosyal alanlardan biri olan çocuk oyun parklarının ekipler tarafından temizlendiğini ifade etti.

Dinar'da kermes

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, belediye ve Kızılay Dinar Şubesi tarafından düzenlenen kermesin açılışını gerçekleştirdi.

Salı pazarı güzergahına kurulan kermeste dua edilmesinin ardından açılışını gerçekleştiren Sarı, kermes alanında bulunan ürünleri hazırlayan kadınlara kolaylıklar dileyerek, el emekleri için teşekkür etti.

Kermes, 30 Mayıs-1 Haziran'da ziyaret edilebilecek.

İsçehisar'da millet bahçesi çalışmaları devam ediyor

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin ve İl Genel Meclis Üyesi Murat Dikmen, eski şose yolu ve Akbel mevkisinde yapılacak millet bahçesinde incelemelerde bulundu.

Fen İşleri Müdür Vekili Mehmet Aşkın'dan bilgi alan Dikmen, "Buradaki çalışmalarla yakından ilgileniyoruz. Ankara asfaltına paralel olan eski şose yolunun asfalt kaplama çalışmaları da en kısa zamanda bitirildiğinde hem vatandaşlar hem de işletmeler için önemli bir yol kazanılmış olacaktır." dedi.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Steam haftanın en çok satanlar listesi açıklandı! Steam haftanın en çok satanlar listesi açıklandı! Otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Beyazid ağır yaralı Otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Beyazid ağır yaralı
Kaynak: AA

Nihat Sarı, oyunlar, Kermes, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
17:45 Kılıçdaroğlu, RTÜK cezalarının ardından Erdoğan'a meydan okudu: Paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, aparatların beni durduramaz
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 18:06:34. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement