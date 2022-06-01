Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

01.06.2022 14:58
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Evciler Kaymakamı Burak Gürbüz ve Evciler Belediye Başkanı Ali Dede Savaş, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'yı ziyaret etti.

Evciler Kaymakamı Burak Gürbüz ve Evciler Belediye Başkanı Ali Dede Savaş, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'yı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarı, "Çevre ilçelerimiz ile birlik ve beraberlik içerisinde istişareler yapıyor, karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunuyoruz. Evciler Kaymakamı ve Evciler Belediye Başkanımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Dinar'da pazar yerinde kura çekilecek

Dinar Belediyesince, "Salı Pazarı Revize Projesi" kapsamında yapımı tamamlanan yoğurt, peynir ve zeytinciler pazarının kura çekimi yapılacağı bildirildi.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, yaptığı açıklamada, "Halkımızın görüşüne her zaman önem veriyor ve çalışmalarımızda halkımızın ve esnafımızın görüşünü alıyoruz. İlçemize güzel bir hizmeti daha kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yoğurt, peynir ve zeytin pazarımızın yerlerini haftaya salı günü belirleyeceğiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Ali Dede Savaş, Nihat Sarı, Salı, Güncel, Son Dakika

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