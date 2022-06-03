Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

03.06.2022 14:51
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Çay Belediyesi, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile İlçe Kaymakamı Mehmet Durgut'a fahri hemşehrilik beratı verdi.

Çay Belediyesi, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile İlçe Kaymakamı Mehmet Durgut'a fahri hemşehrilik beratı verdi.

Belediyenin haziran ayı meclis toplantısında, Çay'a yaptığı hizmetlerden dolayı Çiçek ile Durgut'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi kararı oy birliğiyle alındı.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, kendisiyle çalışmaktan onur duyduğu ve ilçelerine hizmet eden Gökmen'e teşekkür etti.

Sinanpaşa'da dolu tarım arazilerine zarar verdi

Sinanpaşa'da etkili olan dolu 4 köydeki tarım arazilerine zarar verdiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkimse, Eyice, Bulca ve Balmahmut köylerinde etkili olan dolu ile sağanak ekili tarım arazilerine zarar verdi. Ekili alanlarda hasar tespit çalışmalarımız teknik personellerimizce hızla devam etmektedir. Muhtarlarımız ve üreticilerimizi önümüzdeki günlerde de ilçemizde etkisini sürdürecek olan yağışlarda tedbirli olunması ve herhangi bir doğal afet şekillenmesi durumunda ivedi şekilde ilçe müdürlüğümüzle irtibata geçilmelidir."ifadesi yer aldı.

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Vali Çiçek Pınarbaşı ve Sarız İlçelerinde Ziyaretlerde Bulundu Vali Çiçek Pınarbaşı ve Sarız İlçelerinde Ziyaretlerde Bulundu Ring değil, futbol sahası Ring değil, futbol sahası
Kaynak: AA

Gökmen Çiçek, Hisarcık, Kayseri, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika


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