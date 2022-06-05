Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

05.06.2022 13:19
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Mehmet K. yönetimindeki 06 CFM 544 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun 50. kilometresinde Başağaç köyü yakınlarında takla atarak refüjde durdu.

Kazada, Mehmet K. ve otomobilde bulunan ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çay'da "Çocuk Gelişiminde Babanın rolü" semineri yapıldı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Çay Meslek Yüksekokulu'nda "Çocuk Gelişiminde Babanın Rolü" semineri verildi.

Okulun konferans salonundaki programda, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Baba Destek Programı (BADEP) Eğitmeni Ahmet Karlı, sunum yaptı.

BADEP hakkında bilgi veren Karlı, seminerde babanın çocuk eğitimindeki rolünü anlattı.

Konuşmaların ardından program soru cevap şeklinde sona erdi.

Seminere, Çay Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

YORUMLAR
500
Rip akıntısına kapılıp hayatını kaybeden Merve toprağa verildi! Cenazede ailesinin hali yürek parçaladı Rip akıntısına kapılıp hayatını kaybeden Merve toprağa verildi! Cenazede ailesinin hali yürek parçaladı Kurban Bayramı öncesi büyük talihsizlik! Üzerlerine yıldırım düşen 17 büyük dana öldü Kurban Bayramı öncesi büyük talihsizlik! Üzerlerine yıldırım düşen 17 büyük dana öldü Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı
Kaynak: AA

Karahisar, Çocuk, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:13 Feci kaza! Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:23 Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi
16:07 Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin iddialı klibine yorum geldi: İşte kadın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 18:32:34. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement