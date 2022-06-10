Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

10.06.2022 09:50
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'da Selçuklu İlkokulu'nda bahar şenliği düzenlendi.

Afyonkarahisar'da Selçuklu İlkokulu'nda bahar şenliği düzenlendi.

Okul Müdürü Eralp Ekrem Geçe, kurumun bahçesinde düzenlenen şenlikte, katılım gösteren ve destekte bulunan herkese teşekkür etti.

Şenlikte, öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu, yıl boyunca düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sınıflara ödülleri verildi.

Program, kermesle sona erdi.

Sandıklı'da doğa kampı yapıldı

Sandıklı'da Gençvetiz Derneği ile Doğanın Dili Derneği iş birliğiyle Akdağ Tabiat Parkında doğa kampı düzenlendi.

Etkinliğe, Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü personelleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi'nden akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

???????Kampta, yaban hayatı, doğa fotoğrafçılığı ve veteriner hekimin günümüzdeki rolü üzerine eğitimler verildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Karahisar, Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

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