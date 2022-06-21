Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

21.06.2022 11:44
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte esnaf ziyaretinde bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte esnaf ziyaretinde bulundu.

Vali Yiğitbaşı, Uzun Çarşı ile Derviş Paşa Caddesi'ndeki esnaflarla bir araya geldi.

Karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Yiğitbaşı, istek ve taleplere çözüm üretti.

Sinanpaşa'da SMA konferansı düzenlendi

Sinanpaşa Kaymakamı Zeynep Topcu, Taşoluk beldesindeki Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığı ilgili konferansa katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen konferansta, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Şükrü Boz, konuşma yaptı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Melike Ataseven Kulalı ile Muhsin Elmas da konferansta, sunum yaptı.

Konferansa, İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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Vali Yiğitbaşı esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor Vali Yiğitbaşı esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor
Kaynak: AA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

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