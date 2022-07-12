Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Programda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı da konuşma yaparak vatandaşların bayramlarını kutladı.

Kaynak: AA

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