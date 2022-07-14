Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

14.07.2022 12:19
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

TFF 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, sezonun ilk antrenmanına çıktı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, sezonun ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör Koray Palaz yönetimdeki futbolcular, Kocatepe Spor Kompleksi'nde toplandı.

Kulüp Başkanı Süleyman Karakuş ile yönetim kurulu üyeleri, takım kadrosuna yeni katılan Olcay Şahan'ın da yer aldığı antrenmanı takip etti.

Bolvadin'de uyuşturucu operasyonu

Bolvadin'de uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu bir araçta, cerrahi eldiven içerisine gizlenen bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Polis ekipleri, araçtaki A.K, hakkında adli işlem yaptı.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Süleyman Karakuş, Olcay Şahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

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