Afyonkarahisar'dan kısa kısa

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu bir araçta, cerrahi eldiven içerisine gizlenen bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Kulüp Başkanı Süleyman Karakuş ile yönetim kurulu üyeleri, takım kadrosuna yeni katılan Olcay Şahan 'ın da yer aldığı antrenmanı takip etti.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Süleyman Karakuş, Olcay Şahan, Güncel, Son Dakika

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