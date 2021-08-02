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Afyonkarahisar'dan orman yangınlarından etkilenenlere gıda ve ihtiyaç malzemeleri gönderildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'dan orman yangınlarından etkilenenlere gıda ve ihtiyaç malzemeleri gönderildi

02.08.2021 16:33
Afyonkarahisar'dan orman yangınlarından etkilenenlere gıda ve ihtiyaç malzemeleri gönderildi, System.String[]

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığınca, orman yangınlarında zarar görenler için hazırlanan gıda ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım tırı, Antalya ve Muğla'ya ulaştırılmak üzere yola çıktı.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığınca, orman yangınlarında zarar görenler için hazırlanan gıda ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım tırı, Antalya ve Muğla'ya ulaştırılmak üzere yola çıktı.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Ali Çetinkaya Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki yardım tırının gönderilmesi sırasında gazetecilere, Türkiye'de çıkan yangınlardan etkilenen vatandaşların yaralarını bir nebze olsun sarabilmek adına il teşkilatı olarak gıda ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım tırı hazırladıklarını söyledi.

Yangınlardan etkilen bütün vatandaşlara Allah'ın güç ve kuvvet vermesini temenni eden Uluçay, şöyle konuştu:

"Biz tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyoruz. Allah doğal afetlerden, yangınlardan, kazalardan ülkemizi korusun diyoruz. Biz oradaki vatandaşlarımızın yaralarına bir nebzede olsun merhem olabilmek için bir yardım tırı gönderiyoruz. Biz onların her zaman yanındayız ve destek olmaya hazırız. Manavgat, Muğla ve diğer illerdeki vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diliyoruz."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Türkiye'nin çeşitli illerinde aynı anda çıkan orman yangınlarının düşündürücü olduğunu vurguladı.

Bunların normal bir yangın olmadığı ve birileri tarafından sabote edildiği şeklinde insanlarında bir izlenim yarattığını aktaran Zeybek, "Türk milleti ve devleti güçlü. Hükümetimiz de çok güçlü. Başımızda da ülkesini ve milletini seven bir Cumhurbaşkanımız var. Terör olaylarında istediklerini alamayanlar, orman yangınları çıkartarak ülkemizi zor duruma sokmaya gayret ediyorlar. Ama, başarılı olamayacaklar. Ülkemizdeki bu birliktelik olduğu sürece de Allah'ın izniyle bu milletin sırtı yere gelmeyecektir." diye konuştu.

Zeybek, belediyeye ait itfaiye ekiplerinin Mersin'deki görevlerinin ardından Marmaris'e gönderildiğini kaydetti.

İl Genel Meclisi (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban ise AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığının anlamlı bir faaliyete imza attığını vurgulayarak, "İnşallah, yardımlar en kısa zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaşır. Ülkemizde bu yangın belasından kurtulur." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yardım tırı, dualarla orman yangınlarında zarar görenler için yola çıktı.

Programa, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan ile partililer katıldı.

Orman Yangınları, Karahisar, AK Parti, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'dan orman yangınlarından etkilenenlere gıda ve ihtiyaç malzemeleri gönderildi - Son Dakika


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