Afyonkarahisar'dan, Viranşehir'e uzanan traktör hırsızlığı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinden çaldığı traktörü tıra yükleyerek Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine satmak için götüren şahıs polisin başarılı takibi ile yakalandı. Hırsızlığı gerçekleştiren şahıs tutuklanırken, traktör ise satıldığı Viranşehir ilçesinden geriye getirildi.

Olay, Bolvadin ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlaya gitmek için sabahın ilk ışıkları ile dışarı çıkan H.D., geceden evinin önüne park ettiği traktörünün yerinde olmadığını görünce durumu Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak çalışma başlattı. Polis yaptığı incelemede olayı gerçekleştiren kişinin İ.S., olduğunu belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs olayı kabullenerek, çaldığı traktörü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kişiye sattığını ve traktörü yüklediği tır ile buraya gönderdiğini söyledi. Bunun üzerine ekipler tırla Viranşehir'e gönderilen traktörün peşine düştü. Olaydan birkaç gün sonra traktör Viranşehir ilçesinde bulunarak Bolvadin'e geri getirilip sahibine teslim edildi.

Olayın ardından adliyeye sevk edilen İ.S. ise sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR