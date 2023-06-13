Afyonkarahisar-Denizli kara yolunda heyelan: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar- Denizli kara yolunda heyelan nedeniyle iki aracın toprak altında kalması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Dazkırı'da öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Afyonkarahisar-Denizli kara yolunun Devrent mevkisinde heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle kara yolundan geçen 2 araç toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan araçlarda 1 kişinin cesedine ulaşıldı, 1 kişi de yaralı çıkarıldı.

Öte yandan, kara yolunun heyelanın meydana geldiği şeridi ulaşıma kapandı.