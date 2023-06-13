Afyonkarahisar-Denizli kara yolunda heyelan: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar-Denizli kara yolunda heyelan: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar-Denizli kara yolunda heyelan: 1 ölü, 1 yaralı

13.06.2023 19:00

Dazkırı'da öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Afyonkarahisar-Denizli kara yolunun Devrent mevkisinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kara yolundan geçen 2 araç toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan araçlarda 1 kişinin cesedine ulaşıldı, 1 kişi de yaralı çıkarıldı. Öte yandan, kara yolunun heyelanın meydana geldiği şeridi ulaşıma kapandı.

Afyonkarahisar- Denizli kara yolunda heyelan nedeniyle iki aracın toprak altında kalması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Dazkırı'da öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Afyonkarahisar-Denizli kara yolunun Devrent mevkisinde heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle kara yolundan geçen 2 araç toprak altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Toprak altında kalan araçlarda 1 kişinin cesedine ulaşıldı, 1 kişi de yaralı çıkarıldı.
Öte yandan, kara yolunun heyelanın meydana geldiği şeridi ulaşıma kapandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar-Denizli kara yolunda heyelan: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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