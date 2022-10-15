Denizlispor kafilesini taşıyan minibüs, Afyonkarahisar'da kaza yaptı: 4'ü futbolcu 12 kişi yaralandı

İsmail Gürbunar idaresindeki minibüs, Afyonkarahisar istikametinden Denizli yönüne seyir halindeyken Evciler ilçesi Gökçek köyü mevkisinde aydınlatma direğine çarptı.

TABURCU EDİLDİLER

Kazada, sürücü Gürbunar, kulüp çalışanları Recep Avcı, Yusuf Mercan, Onur Kılınç, Özlem Karakaya, Altay Varol, Mustafa Yıldırım ve Sinan Kodal ile futbolcular Ahmet Tekin, Samet Emre Gündüz, Mehmet Eren Sıngın ve Oğuzhan Sarı yaralandı. Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

SÜPER LİG'İN DEVLERİ "GEÇMİŞ OLSUN" DEDİ

Birçok futbol kulübü Denizlispor kafilesinin kaza geçirdiği haberinin duyulmasından sonra paylaşımda bulundu. Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da yeşil-siyahlılar için geçmiş olsun paylaşımı yaptı.