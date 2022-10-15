Denizlispor kafilesini taşıyan minibüs, Afyonkarahisar'da kaza yaptı: 4'ü futbolcu 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Denizlispor kafilesini taşıyan minibüs, Afyonkarahisar'da kaza yaptı: 4'ü futbolcu 12 kişi yaralandı

15.10.2022 11:52

Afyonkarahisar'da Denizlispor Kulübü çalışanları ve futbolcularını taşıyan minibüsün aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı. Yaşanan kazada 4'ü futbolcu 12 kişi hafif şekilde yaralandı.

İsmail Gürbunar idaresindeki minibüs, Afyonkarahisar istikametinden Denizli yönüne seyir halindeyken Evciler ilçesi Gökçek köyü mevkisinde aydınlatma direğine çarptı.

TABURCU EDİLDİLER

Kazada, sürücü Gürbunar, kulüp çalışanları Recep Avcı, Yusuf Mercan, Onur Kılınç, Özlem Karakaya, Altay Varol, Mustafa Yıldırım ve Sinan Kodal ile futbolcular Ahmet Tekin, Samet Emre Gündüz, Mehmet Eren Sıngın ve Oğuzhan Sarı yaralandı. Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Denizlispor kafilesini taşıyan minibüs kaza geçirdi: 4'ü futbolcu 12 yaralı
Denizlispor kafilesini taşıyan minibüs kaza geçirdi: 4'ü futbolcu 12 yaralı

SÜPER LİG'İN DEVLERİ "GEÇMİŞ OLSUN" DEDİ

Birçok futbol kulübü Denizlispor kafilesinin kaza geçirdiği haberinin duyulmasından sonra paylaşımda bulundu. Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da yeşil-siyahlılar için geçmiş olsun paylaşımı yaptı.

Denizlispor kafilesini taşıyan minibüs kaza geçirdi: 4'ü futbolcu 12 yaralı
Denizlispor kafilesini taşıyan minibüs kaza geçirdi: 4'ü futbolcu 12 yaralı
Denizlispor kafilesini taşıyan minibüs kaza geçirdi: 4'ü futbolcu 12 yaralı
Denizlispor kafilesini taşıyan minibüs kaza geçirdi: 4'ü futbolcu 12 yaralı
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Kaynak: AA

Denizlispor, Karahisar, Denizli, 3. Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizlispor kafilesini taşıyan minibüs, Afyonkarahisar'da kaza yaptı: 4'ü futbolcu 12 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizlispor kafilesini taşıyan minibüs, Afyonkarahisar'da kaza yaptı: 4'ü futbolcu 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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