Afyonkarahisar Devlet Hastanesi görüntüleme merkezi yenilendi - Son Dakika

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi görüntüleme merkezi yenilendi

08.03.2021 18:18

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi görüntüleme merkezi yenilendi Hayırseverlerin desteği ile Devlet Hastanesi yeni görüntüleme merkezine kavuştu Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde günde 4 bin hastaya hizmet veren görüntüleme merkezi hayırsever işadamlarının desteği ile özel hastane konforunda...

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi görüntüleme merkezi yenilendi

Hayırseverlerin desteği ile Devlet Hastanesi yeni görüntüleme merkezine kavuştu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde günde 4 bin hastaya hizmet veren görüntüleme merkezi hayırsever işadamlarının desteği ile özel hastane konforunda bir ortama kavuştu. Başhekim Mehmet Duran, bölgenin en kapsamlı modern bir hastanesi olduklarını kaydetti.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran, bölgenin en büyük ve en modern hastanesi olduklarını dikkat çekerek özellikle görüntüleme merkezinin hayırseverlerin desteğiyle yenilendiğini ve günlük 3-4 bin hastaya hizmet verdiklerini aktardı. Duran, "Afyonkarahisar Devlet Hastanesi olarak ilimizin ve bölgenin en büyük 880 yataklı yoğun bakım, acil servis ve görüntüleme merkezi anlamında en kapsamlı modern hastanesiyiz. Gerek personel sayısı, gerekse günlük tanı ve tedavisini yaptığımız hasta sayısı anlamında da mevcut hastaneler arasında A2 rolünde bir hastaneyiz. Görüntüleme merkezinde şuanda ultrasonundan MR'ına, taş kırmasına kadar tüm cihazlarımız mevut olup 7 gün 24 saat esaslı bu merkezimiz çalışmaktadır" diye konuştu.

"Görüntüleme merkezi günlük 4 bin hastaya hizmet veriyor"

Görüntüleme merkezinin tüm hastaların tercih ettiği bir merkez haline geldiğini kaydeden Duran, "Bizim diğer bir çok hastaneden farklı olarak aynı anda çalışan 2 tomografi cihazımız, 2 MR cihazımız olduğu için özellikle bu iki görüntüleme alanında herhangi bir randevu sistemimiz olmadığından dolayı tercih edilen bir görüntüleme merkezi konumundayız. Bu görüntüleme merkezindeki cihazlarımızdan bir tanesi bizim Acil Servis içerisinde yerleşmiş durumda. Bu hastalar ayaktan gelen hastalara hiç karışmadan hiç beklemeden acildeki hastalarımıza hizmet vererek hızlı bir şekilde filmlerinin çekilmesi sağlanıyor. Acil servise gelen hastalarında tomografi raporları yarım saat gibi kısa bir süre içerisinde raporlanabilmekte. Şuan itibariyle pandemi dolayısıyla hasta sayısında bir değişiklik olmakla beraber 3-4 bin civarında bir hastaya hizmet vermekteyiz. Görüntüleme merkezimizin geçen birkaç aylık süre içerisinde yeniden hayırsever tarafından revize edilmesiyle hastaların daha çok tercih ettiği konforlu bir merkez haline geldi" dedi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi görüntüleme merkezi yenilendi
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi görüntüleme merkezi yenilendi
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi görüntüleme merkezi yenilendi
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi görüntüleme merkezi yenilendi

Devlet Hastanesi, özel hastane, Karahisar, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Devlet Hastanesi görüntüleme merkezi yenilendi - Son Dakika


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