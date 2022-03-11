AFYONKARAHİSAR - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Afyonkarahisar'da hutbe irat etti - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Afyonkarahisar'da Hacı Mehmet Sayın Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Erbaş, kentte önce 4-6 yaş grubu Takva Kur'an Kursu'nun açılışını gerçekleştirdi, eşi Seher ile çocuklara oyuncak dağıtarak sohbet etti.

Daha sonra cuma namazı için Hacı Mehmet Sayın Camisi'ne geçen Erbaş, "Dünya hayatı bir iyilik yolculuğudur" konulu hutbede, herkesin bu alemde kendi iyiliğinin imtihanını verdiğini ve insanlık sınavından geçtiğini söyledi.

Erbaş, şöyle devam etti:

"İnanmak, faydalı işler yapmak ve iyiliği yeryüzünde hakim kılmak en ulvi görevimizdir. Kötü, çirkin ve zararlı işlerden kaçınmak ve bunlara engel olmak en temel vazifemizdir. İyilik, var oluşun temel gayesidir. İnsanı insan kılan değerlerin bütünüdür. Mümince bir duruşun, Müslümanca bir hayatın en tatlı meyvesidir. İyilik, bazı yüzlerin ağaracağı, bazılarının ise kararacağı günde yüz aydınlığıdır."

"İyilik; güler yüzlü, güzel sözlü olmaktır"

Kişiyi iki cihanda huzur ve mutluluğa ulaştıracak, Rabbin rızasını kazandıracak sayısız iyilik yolları olduğunu anlatan Erbaş, iyiliğin Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmek olduğunu dile getirdi.

Erbaş, iyiliğin, mal ve servetten, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, ihtiyaç sahiplerine harcamak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İyilik, namazı kılıp zekatı vermek, verilen söze sadık kalmaktır. Darlıkta, hastalıkta ve zor zamanlarda yardımlaşmak, bollukta ve sağlıkta paylaşarak şükretmektir. İyilik, samimi bir kul, hürmetkar bir evlat, şefkatli bir anne baba, vefakar bir eş olmaktır. Akrabaların ve komşuların sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşmaktır. İyilik; mazlumun, kimsesizin, hastanın, yaşlının gönlüne dokunmaktır. İyilik; güler yüzlü, güzel sözlü olmaktır. İnsanlara karşı affedici, hoşgörülü, adil davranmaktır. Şefkat ve merhameti, ihlas ve samimiyeti, haya ve iffeti, sabır ve vefayı, hasılı güzel ahlakı kuşanmaktır. Öyleyse hiç vakit geçirmeden hayatımıza iyilikle anlam katalım. İyilikle fethedilmiş gönüller ve kazanılmış dualar biriktirelim. Elimiz, ihtiyaç sahibine şefkatle uzansın. Yüreğimiz, bir yalnızın yüreğine muhabbetle dokunsun. Gözlerimiz, ferini yitirmiş bir gözle merhametle buluşsun."

"İyiliği yapabilmektir asıl olan"

Kötülüğün ondan şikayet etmekle değil, karşısında dimdik durmakla ve iyiliği yaymakla engellenebildiğini vurgulayan Erbaş, "İyilik, konuşulan, yazılan, okunan bir şey değildir. İyiliği yapabilmektir asıl olan. Önümüzdeki perşembe gününü cumaya bağlayan gece mübarek Berat gecesidir. Berat gecesi, Rabbimize karşı sorumluluklarımızı yeniden hatırlamak ve iyilikleri çoğaltmak için önemli bir fırsattır. Bu vesileyle Berat gecenizi şimdiden tebrik ediyorum. Cenabıhak, bu mübarek geceyi, aziz milletimiz, ümmet-i Muhammed ve tüm insanlık için hayırlara vesile kılsın." ifadelerini kullandı.

Erbaş, daha sonra caminin açılışını gerçekleştirdi.