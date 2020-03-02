Afyonkarahisar doğa yürüyüşünde yılkı atlarıyla karşılaştılar - Son Dakika

Doğa yürüyüşünde yılkı atlarıyla karşılaştılar

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesi dağlık alanında doğa yürüyüşü sırasında yılkı atlarına rastladıklarını söyleyen Çay Dağcılık Trekking Grubu Başkanı Ali Demiral, "Açlar. Yiyecek arıyorlar. Belki de vahşi hayvanlara yiyecek olacaklar. Yetkilileri göreve çağırıyorum. Bu hayvanlara ot, saman dağıtsınlar" dedi.

Çay'da her hafta pazar günü Sultan Dağları'nın çeşitli bölgelerine doğa yürüyüşü düzenleyen Çay Dağcılık Trekking Grubu, bu haftaki doğa yürüyüşünde, Çerkez Yaylası yakınlarında yılkı atlarına rastladı. Grubun bir süre takip ettiği hayvanlar daha sonra gözden kayboldu.

Grup Başkanı Ali Demiral, "30-40 santim karla kaplı Sultan Dağları eteklerinde 6 yılkı atına rastladık. Tepenin öbür tarafında daha fazla yılkı atı olduğunu tahmin ediyoruz. Yiyecek bulmaları mümkün değil. Bizi görünce kaçtılar. İyice vahşileşmişler. İçimiz sızladı. Açlar. Yiyecek arıyorlar. Belki de vahşi hayvanlara yiyecek olacaklar. Yetkilileri göreve çağırıyorum. Bu hayvanlara ot, saman dağıtsınlar. Haftaya bu bölgeye tekrar gideceğiz. Ot götürmeyi düşünüyoruz tabii ölmezlerse" dedi.

Diğer yandan grup yürüyüş sonunda 1690 rakımda Türk bayrağı açarak Suriye'de görev yapan askerlere selam gönderdi.