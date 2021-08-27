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Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası'na hazır - Son Dakika

Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası'na hazır

27.08.2021 16:24
Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası'na hazır, System.String[]

Türkiye ve dünyadaki motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek MXGP Of Turkey ve MXGP Of Afyon 4-8 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek.

Türkiye ve dünyadaki motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek MXGP Of Turkey ve MXGP Of Afyon 4-8 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 4-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek MXGP Of Turkey ve MXGP Of Afyon yarışları öncesi AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, şampiyonanın yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Basın mensuplarına şampiyonayla ilgili bilgiler aktaran belediye başkanı Mehmet Zeybek, şampiyonanın düzenleneceği alanda çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Belediye başkanı Mehmet Zeybek, takımlar için padok alanında çadırların kuruluğunu, 2020 yılında yapamadıkları, pandemiden dolayı ötelenen şampiyonayı 100 bin kişilik bir katılımla gerçekleştirmek istediklerini aktardı. Zeybek, "Şu ana kadar yapılan tüm müracaatlarda bu sene hesapladığımızın üzerinde bir katılım bekliyoruz. Yani 100 bini aşacağını tahmin ediyoruz" dedi.

"ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLERİMİZ VE ENGELLİ BİREYLERE GİRİŞLER ÜCRETSİZ OLACAK"Şehit yakınları, gazilerin ve engelli bireylerin girişlerinin ücretsiz olduğunu kaydeden başkan Zeybek, "Yaptığımız görüşmeler neticesi şehit yakınları, gaziler ve engellilere giriş ücretsiz olacak. Böyle bir karar alındı. İnşallah tüm spor severleri buraya davet ediyoruz" diye konuştu. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar'ın artık sporun merkezi bir şehir olduğunu vurguladı. Alanda çalışmaların tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yurdunuseven, emeği geçen herkese teşekkür etti. Tüm dünyaya sporun merkezi Afyonkarahisar'ı tanıtmayı hedeflediklerini aktaran Yurdunuseven, Afyonkarahisar'ın Türkiye'nin odak noktası olduğunu da aktardı. AKÜLKE: EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

Hazırlıklarda finale doğru yaklaşmanın heyecanını yaşadığını belirten Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, parkurdaki çalışmaların tamamlandığını söyledi. Akülke, padok alanında çadırların kurulmaya başlandığını kaydetti. Bölgeye belediye başkanı Mehmet Zeybek'in talimatlarıyla dünya standartlarında bir karavan ve kamp alanı oluşturduklarını aktaran Akülke, 25 karavan kamp alanının online olarak rezerve edildiğini, ek olarak 15 karavanlık bölgenin de dolacağına kesin gözüyle baktıklarını söyledi. Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen vali Gökmen Çiçek, belediye başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar milletvekilleri ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası'na hazır
Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası'na hazır
Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası'na hazır
Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası'na hazır
Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası'na hazır
Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası'na hazır
Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası'na hazır
Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası'na hazır

Karahisar, Türkiye, Turkey, Afyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası'na hazır - Son Dakika Spor


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