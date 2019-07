Afyonkarahisar Dünya Motokros Şampiyonasına hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 6-7-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde "Senin Şehrin Senin Festivalin Afyonkarahisar" sloganıyla düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası ve Festivali'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.Afyonkarahisar Valiliği'nin destekleri, Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğinde geçen yıl ilk kez düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın ikincisi için hazırlıklar devam ediyor. Ülke sınırlarını aşan tanıtım potansiyeli nedeniyle Cumhurbaşkanlığı himayesine de alınan şampiyonayı öncelikle tüm şehrin sahiplenmesi hedeflenirken, düzenlenen toplantıda, "Senin Şehrin Senin Festivalin Afyonkarahisar" şeklinde yeni bir tanıtım sloganı ön planı çıkarıldı. Toplantıda, tüm Afyonkarahisar halkından sosyal medya hesaplarından, #SeninŞehrinSeninFestivalin ve #Afyonkarahisar hashtagleriyle şampiyonanın tanıtımını yaparak destek vermeleri istendi.Toplantıya, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Orman ve Su İşleri eski Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmut Nedim Akülke, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>İl Müdür Vekili Nurullah Pervaneli, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Öner ile Süleyman Karakuş ve basın mensupları katıldı.Geçen sene seyircinin beklenildiği kadar olmadığına ifade eden Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmut Nedim Akülke, bu sene seyirci noktasında da sevindirici gelişmelerin yaşanacağını söyleyerek, "2019 yılına ait çalışmalarımız, Valiliğimizin desteği, belediyemizin katkıları ve ekiplerimizin çalışmaları ile hızlı bir şekilde yürüyor. 2019'da da geçen senede olduğu gibi başarımızın yine üst noktaya çıkmasını umut ediyoruz. Ama geçen sene bir tek üzüldüğümüz nokta vardı. En zayıf yanımız seyirciydi. İnşallah bu sene onu da aşacağız. Veriler bu sene en az 2 ve 3 katına katlayacağımızı gösteriyor. Ülkenin her tarafından olumlu tepkiler alıyoruz. İnanılmaz geri dönüşler var. İnşallah bu sene bu problemi çözmüş olacağız" dedi. Afyon Motosiklet Festivali'nin adının da gelecek yıl değişeceğini ve dünyaya hitap edeceğini kaydeden Akülke, "Dünya Motokros yarışları ile Afyon Motosiklet Festivali düzenliyorduk, bunun adına 'Moto Fest' diyorduk. Ama bu sene ismi değişiyor. Spor ve Motosiklet Festivali'ne dönüştürüyoruz. Bunun yanı sıra Ankara'da festivalimiz hakkında çok daha olumlu gelişmeler var. Allah nasip ederse Afyon Motofest gelecek yıl 'Türkiye Fest' diye çıkacak. Adı Türkiye'yi kucaklayacak ve uluslararası bir organizasyona dönüşecek. Bununla ilgili girişimlerimiz oldu. İnşallah bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.Bu yılki organizasyonun başarıyla yapılacağına inandığını söyleyen Veysel Eroğlu ise, "Geçen yıl Dünya Motokros Şampiyonası Dünya Federasyon Temsilcisi'nin ifadesine göre harikaydı. Aynı şekilde pistimizde en iyi pist olarak seçildi. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Afyon'un adının dünya televizyonlarında geçmesi en iyi reklamdır. 2019 yılında bu organizasyonu daha geniş destekle Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde ve bakanlıkların desteği ile yapmaya hazırlanıyoruz. Valimizin de ifade ettiği gibi bu şampiyonaya hepimizin sahip çıkması gerekiyor. İnşallah bu yılki organizasyondan başarıyla çıkacağız. Çok sayıda etkinliğimiz olacak. 4 büyük yarış, konserler, aktiviteler, çocuk etkinlikleri, motosiklet sergileri gibi farklı etkinlikler var. Örnek bir organizasyon olacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu etkinliği himayesine aldı. 2 milyar insan Afyon'u takip edecek. Seyirci kapasitesi çok fazla. Dünyaya açılan bir pencere. Afyon bu organizasyonla adını dünyaya duyuracak. Her türlü desteğe hazırım. İlimiz adına hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen ilimizin tüm yöneticilerine gönülden teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon olacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.Organizasyonun tanıtımının sosyal medya başta olmak üzere her alanda yapılması gerektiğinin altını çizen Vali Tutulmaz, "Bu tür etkinliklere rağbet olması için tanıtıma önem vermemiz gerekiyor. Bunu tanıtmanın birinci yolu basınımızdır. Bunun dışında sosyal medya hesaplarımız var. Sosyal medya ile tanıtım yapmaya başlarsak bir anda yüz binlere, milyonlara ulaşabiliriz. Sosyal medyanın etkin olduğu bu dönemde tanıtımda bunu kullanmamızın faydası var. Ama diğer klasik tanıtım metotlarını da kullanmamız lazım. Tanıtım olmadan başarı elde etmemiz bir yere kadardır. Bu etkinlikte bizim ilimizin tanıtımını sağlayacaktır. Bu yönüyle önemsiyoruz. Bugüne kadar bu etkinliklerin buraya kazandırılıp yürütülmesine kadar emeği geçen sayın bakanımız başta olmak üzere, milletvekillerimize, daha önceki ve şimdiki belediye başkanımıza tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca bu seneki etkinliği himayelerine alarak en büyük katkıyı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ilimiz adına teşekkürlerimizi sunuyorum. İnşallah yüz akıyla çıkacağımız bir etkinlik olacaktır" şeklinde konuştu. - AFYONKARAHİSAR