Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar 'dur' ihtarına uymayan sürücünün aracı hacizli çıktı
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar 'dur' ihtarına uymayan sürücünün aracı hacizli çıktı

Afyonkarahisar 'dur' ihtarına uymayan sürücünün aracı hacizli çıktı

6 saat önce

'Dur' ihtarına uymayan sürücünün aracı hacizli çıktıAfyonkarahisar'da jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan N.C.Ö., kısa süreli kovalamanın ardından yakalandı.

'Dur' ihtarına uymayan sürücünün aracı hacizli çıktı

Afyonkarahisar'da jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan N.C.Ö., kısa süreli kovalamanın ardından yakalandı. Aracın üzerinde hacizden dolayı yakalama kararı bulunduğu, sürücünün bu nedenle kaçtığı belirlendi.

Olay, Emirdağ- Bolvadin karayolu 29'uncu kilometresi Çay ilçesi yakınlarında meydana geldi. Yol üzerinde hız kontrolü yapan jandarma ekipleri, N.C.Ö'nün kullandığı 03 HB 548 plakalı aracı durdurmak istedi. Tüm uyarılara rağmen N.C.Ö. durmayarak yoluna devam etti. Jandarma ekipleri kısa süreli kovalamacanın ardından aracın önüne keserek durdurdu. Aracı terk ederek yaya kaçmaya çalışan N.C.Ö., gözaltına alındı. Yapılan incelemede aracın üzerinde hacizden dolayı yakalama kararı olduğu, sürücünün bu nedenle kaçmaya çalıştığı belirlendi. 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan hakkında işlem yapılan N.C.Ö., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Aracına ise el konuldu.

Afyonkarahisar 'dur' ihtarına uymayan sürücünün aracı hacizli çıktı

Jandarma, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:13 Kaynak: DHA
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