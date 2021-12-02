Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde tatbikat yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü "Acil Eylem Planı" kapsamında tatbikat düzenlendi.

Tatbikat çerçevesinde, sabah saatlerinde isyan çıktığı yönündeki 112'ye yapılan ihbar, polis, jandarma, itfaiye, AFAD, CEKUT ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

Olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, cezaevi dışında ve içinde görev alarak beklemeye geçti. Kurumda çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ekipleri de gelerek görev aldı.

Görevliler tarafından tutanak tutularak tatbikat sonlandırıldı.