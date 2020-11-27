Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tatbikat - Son Dakika

Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Cezaevi'nde sabah saatlerinde isyan çıktığı yönündeki ihbar, polisi, jandarmayı ve sağlık ekipleri ile itfaiyeyi harekete geçirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ihbarın tatbikat olduğunu öğrendi.

Afyonkarahisar Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlülerin yangın çıkararak isyan başlattığı ihbarı üzerine, çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi cezaevine sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri cezaevi dışında ve içinde görev alarak beklemeye geçti. Cezaevine çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ekipleri de gelerek görev aldı.

Cezaevi yerleşkesine giren ekipler ihbarın Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı "Acil Eylem Planı" kapsamında düzenlenen tatbikatın parçası olduğunu öğrendi.

Görevliler tarafından tutanak tutularak tatbikat sonlandırıldı.