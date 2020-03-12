AFYONKARAHİSAR Eber Gölü'nde kamışları yakan şüpheli drone ile tespit edilip, yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR Eber Gölü'nde kamışları yakan şüpheli drone ile tespit edilip, yakalandı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR Eber Gölü'nde kamışları yakan şüpheli drone ile tespit edilip, yakalandı

6 saat önce

Eber Gölü'nde kamışları yakan şüpheli drone ile tespit edilip, yakalandıAFYONKARAHİSAR'da, üç ilçenin ortasında yer alan Eber Gölü'nde drone ile denetim yapan jandarma ekipleri, göl kenarında bir miktar kamış toplayıp, kalanları ateşe verdiği belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Eber Gölü'nde kamışları yakan şüpheli drone ile tespit edilip, yakalandı

AFYONKARAHİSAR'da, üç ilçenin ortasında yer alan Eber Gölü'nde drone ile denetim yapan jandarma ekipleri, göl kenarında bir miktar kamış toplayıp, kalanları ateşe verdiği belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Eber Gölü'nde son zamanlarda yaşanan yangınlar üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, Eber Gölü'ne karadan ulaşmak mümkün olmadığı için havadan drone ile kontroller yapmaya başladı. Kontroller sırasında, iç kesimlerde yangın olduğunu tespit eden ekipler, yangın mahallinden gelen bir balıkçı kayığını takibe aldı. Jandarma ekipleri drone ile elde edilen görüntülerle, göl kenarındaki kamışların bir kısmını toplandıktan sonra kalanları ateşe verdiği belirlenen S.E.'nin kimliğini tespit ederek, gözaltına aldı.

SATMAK İÇİN TOPLAMIŞ

Olayla ilgili soruşturma sürerken, S.E.'nin göl kenarından satmak için kamış topladığı, kalan kamışları ise başkası tarafından alınmaması için ateşe verdiği belirlendi. Diğer yandan Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçe jandarma komutanlıkları tarafından Eber Gölü'nde artış gösteren yangın olaylarının önüne geçmek için gece- gündüz karadan ve havadan kontrollere devam edileceği kaydedildi.

AFYONKARAHİSAR Eber Gölü'nde kamışları yakan şüpheli drone ile tespit edilip, yakalandı

Jandarma, Eber, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:08 Kaynak: DHA
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