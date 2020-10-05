Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı, kazada öldü (2) - Son Dakika

TOPRAĞA VERİLDİ
Uşak'ta motosiklet kullanırken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Melih Köken için Afyonkarahisar Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Afyonkarahisar il protokolü, Melih Köken'in yakınları ve sevenleri katıldı. Melih Köken'in cenazesi kılınan namazın ardından Kocatepe asri mezarlığında bulunan aile kabristanına defnedildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 18:09 - Kaynak: DHA
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