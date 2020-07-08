Afyonkarahisar Eğitim Bir-Sen'den tayini çıkan şube müdürlerine veda yemeği - Son Dakika

Afyonkarahisar Eğitim Bir-Sen'den tayini çıkan şube müdürlerine veda yemeği

Afyonkarahisar Eğitim Bir-Sen Şubesi, tayinleri çıkan İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli şube müdürlerine veda yemeği organizasyonu düzenledi.

Afyonkarahisar Eğitim Bir-Sen Şubesi, tayinleri çıkan İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli şube müdürlerine veda yemeği organizasyonu düzenledi.

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Kentte bir restoranda düzenlenen programda konuşan Eğim Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa Arslan, "Eğitim camiası içerisinde çalışan kişilerin ne zaman ve nerede yollarının kesişeceği belli olmaz. Görevini yerine getirmek adına taşın altına elini koyan ve eğitime, şehrimize hizmet üreten yöneticilerimize teşrifleri için teşekkür ediyor, çalışma hayatlarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın da kentten ayrılacak mesai arkadaşlarına emekleri ve katkılarından dolayı teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Eğitim Bir Sen, Mustafa Arslan, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Eğitim Bir-Sen'den tayini çıkan şube müdürlerine veda yemeği - Son Dakika
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