Afyonkarahisar Elektrik Direği 7 Yıldır Leyleklerin Yuvası

Elektrik direği 7 yıldır leyleklerin yuvasıAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Oda köyünde leylekler 7 yıldır aynı direğe yuva yapıyor.

Elektrik direği 7 yıldır leyleklerin yuvası



Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Oda köyünde leylekler 7 yıldır aynı direğe yuva yapıyor. Bölge halkının 'baharın müjdecisi' olarak nitelendirdiği leylekler bu yıl da yuvalarını kurdu.



Sandıklı'ya bağlı Oda köyünün elektrik trafosuna bağlı yüksek gerilim hattına ait beton direk 7 yıldır leyleklerin yuvası oldu. Köy halkı her yıl aynı noktaya gelen leyleklerin yuva yapması için elektrik direğinin yaklaşık 20 metre ilerisine ağaçtan bir direk yaptı. Ancak leylekler elektrik direğine yuva yapmaktan vazgeçmedi. 3 yıl önce leylek yuvasında elektrik hattından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Sandıklı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonrası yuva yanarak kül oldu. Leylekler ise yangından kısa süre sonra yanan yuvalarını tekrar yaptı.



Oda köyü halkı çaresiz leyleklerin durumunu kabul etti. 7 yıldır aralıksız olarak aynı direğe gelerek yuva yapan leylekler bu yıl da geldi. 2 leylek direğin üzerine yuva kurarken, bölge halkı da leylekleri rahatsız etmemek için özen gösteriyor. Köy halkı leylekleri 'baharın müjdecisi' olarak nitelendiriyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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