AFYONKARAHİSAR Emekli postacı evinin elektrik ihtiyacını güneş enerji sistemiyle karşılıyor - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR Emekli postacı evinin elektrik ihtiyacını güneş enerji sistemiyle karşılıyor

Emekli postacı evinin elektrik ihtiyacını güneş enerji sistemiyle karşılıyorAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde emekli postacı 72 yaşındaki Yonus Güneş, yerleşim yerlerinden uzakta olduğu için şebeke hattı bağlatamadığı evinin elektrik ihtiyacını kurdurduğu güneş enerji sistemiyle karşılıyor.

Emekli postacı evinin elektrik ihtiyacını güneş enerji sistemiyle karşılıyor

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde emekli postacı 72 yaşındaki Yonus Güneş, yerleşim yerlerinden uzakta olduğu için şebeke hattı bağlatamadığı evinin elektrik ihtiyacını kurdurduğu güneş enerji sistemiyle karşılıyor. Koronavirüs sürecinde kendisi ve ailesini burada izole eden Yonus Güneş, "Şimdi evimizde 24 saat elektriğimiz var" dedi.

Emekli postacı, 4 çocuk, 8 torun sahibi Yonus Güneş, 22 yıl önce emekli olduktan sonra doğal hayat yaşamak için Sandıklı'ya bağlı Ballık köyüne 5 kilometre, ilçeye ise yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki arazisine tek odalı, bitişiğinde besihanesi olan ev yaptı. Bu arazide bahçesinde sebze ve meyve yetiştirerek doğal yaşam süren Yonus Güneş, evi yerleşim yerlerinden uzak olduğu için elektrik bağlatamadı. Eşi Hatice Güneş ile evde elektrik olmadığı için zaman zaman tartışan Yonus Güneş, çareyi güneşten elektrik üretimi yapan güneş pili sisteminde buldu. Yonus Güneş, evinin giriş bölümünün çatıyla birleştiği noktaya 16 tane güneş panelinin yer aldığı sistem kurdurdu. Yonus Güneş, saatte 4 kilovat elektrik üretimi yapıp, 800 amper bataryayla elektriği depo ettiği sistem sayesinde buzdolabı, televizyon, aydınlatma, süt makinesi ve dalgıç pompanın elektrik ihtiyacını karşılamaya başladı. Yonus Güneş, ailesiyle birlikte koronavirüs günlerinde bu evde insanlardan uzak kalarak kendini de izole etti. Yonus Güneş, "Evde ışıklar olmadığı için hanım ile çok kavgalar ettik. Hanım dedi ki 'Ben burada durmam'. Ben de ona dedim ki 'Sana elektriği alacağım'. TEDAŞ'a müracaat ettik. TEDAŞ'ın vereceği yer uzak geldi. 'Olmaz' dediler. Bu güneş panellini taktırmak için müracaat ettik, uygun görüldü. Biz de bu güneş panelini koydurduk. Şimdi evimizde 24 saat elektriğimiz var, güneş paneli sayesinde. Süt makinemiz çalışıyor, bulaşık makinemiz çalışıyor. Ev ışıklandırmamız oluyor. Buzdolabımız var. Kuyumuzdaki dalgıç pompa da çalışıyor. Koronavirüs hastalığı çıkalı marttan bu yana buradan çıkmadık. Temiz havada organik yiyip, içiyoruz. Burada pek temasımız olmadı. Kanun kapsamında misafirlerimizle de uzaktan bu süreci geçiriyoruz" dedi.

Sandıklı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR Emekli postacı evinin elektrik ihtiyacını güneş enerji sistemiyle karşılıyor - Son Dakika

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