Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Araç Filosunu 12 Yeni Araçla Güçlendirdi

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne alınan 11 yeni araç, düzenlenen törende kurban kesilerek dualar eşliğinde teslim edildi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne alınan 11 yeni araç, düzenlenen törende kurban kesilerek dualar eşliğinde teslim edildi. Törende Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da yer aldı.



Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ömrünü tamamlamış araçların satışı sonrası yerlerine 12 yeni araç alındı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törene Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz,İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hamza Çömez katıldı. Kurban kesilmesi ve dua edilmesinin ardından araçların anahtarları Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz,İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hamza Çömez tarafından polis memurlarına teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

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