Afyonkarahisar polisi, okul çevrelerinde denetimlerini sıklaştırdı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Eylül 'den itibaren kent genelinde " Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması" kapsamında okul çevrelerinde kontroller yapıyor.

Kaynak: AA

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