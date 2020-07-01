Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne 4 yeni motosiklet - Son Dakika

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne 4 yeni motosiklet hizmete alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, müdürlüğün bahçesinde basına tanıtılan araçların polislere teslim edildiği belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nün önleyici hizmetlerini daha etkin hale getirmek için ekip sayısının 5'ten 8'e çıkarıldığı aktarılan açıklamada motosikletlerden 2'sinin yunus timine, 2'sinin ise Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne tahsil edildiğine dikkat çekildi.

Motosikletlerin tanıtımının ardından polisler araçlara binerek göreve çıktı.

- Aranan 74 şüpheli yakalandı

Açıklamada, ayrıca kentteki asayiş uygulamalarında yapılan aramalarda 20 ruhsatsız tabanca, 17 kuru sıkı tabanca, 32 ruhsatsız tüfek, 71 gram esrar maddesi ve farklı türlerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildiği ve 74 aranan şüpheli ile bir araç yakalandığının altı çizildi.