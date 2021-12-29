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Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Temiz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Temiz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2021 14:11
Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Temiz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Ali Temiz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Ali Temiz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Temiz, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Temiz, haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzünde", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğraflarını seçti.

Bütün fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Temiz, AA çalışanlarına başarılar diledi.

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Ali Temiz, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Temiz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Temiz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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