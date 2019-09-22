Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar emniyeti başarılı çalışmalarını sürdürüyor
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Afyonkarahisar emniyeti başarılı çalışmalarını sürdürüyor

37 dakika önce

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve ilçelerdeki başarılı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Afyonkarahisar emniyeti başarılı çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve ilçelerdeki başarılı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Afyonkarahisar polisinin il genelinde ki başarılı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Afyonkarahisar'ın huzur ve güveni için gece gündüz demeden yoğun çalışmalar gerçekleştiren polis ekiplerinin başarılı çalışmaları Afyonkarahisarlı vatandaşların da takdirini topluyor. Afyonkarahisar polisi tarafından yapılan uygulamalarda çok sayıda kuru sıkı tabanca, kaçak akaryakıt, sahte para, çok sayıda ruhsatsız pompalı tüfek ve pompalı tüfek fişeği, esrar ve eroin maddeleri ele geçirildi.


Ayrıca ekipler, araç sürücüleri için alkol, emniyet kemeri ve çevreye rahatsızlık veren modifiyeli araçlara yönelik uygulamalarını da gerçekleştirmeye devam ediyor. Gerçekleşen kontrollerde eksiklikleri bulunan veya kurallara uymayan sürücülere çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. - AFYONKARAHİSAR

Huzur, Polis, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:19 Kaynak: İHA
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