Afyonkarahisar Emniyeti'nde görevli narkotik köpeği "Coo" ayın birincisi seçildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Emniyeti'nde görevli narkotik köpeği "Coo" ayın birincisi seçildi

08.05.2022 16:24
Afyonkarahisar Emniyeti'nde görevli narkotik köpeği "Coo" ayın birincisi seçildi

Afyonkarahisar'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu tacirlerinin adeta korkulu rüyası haline gelen "Coo" adlı köpek, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ayın narkotik köpeği seçildi.

Afyonkarahisar'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu tacirlerinin adeta korkulu rüyası haline gelen "Coo" adlı köpek, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ayın narkotik köpeği seçildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nde yaklaşık 2 yıldır görev yapan narkotik polisinin göz bebeği "Coo", hassas burnuyla suçlulara göz açtırmıyor. Başarılarına bir yenisini daha ekleyen Coo, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından başarılı çalışmalarından dolayı mayıs ayı birincisi seçildi. Narkotik polis köpeği Coo, Afyonkarahisar'da ekiplerin en yakın destekçisi olarak görevine devam ediyor. Ayrıca cinsinin Belçika Çoban Köpeği olduğu açıklanan Coo'nun 3 yaşında olduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar Emniyeti'nde görevli narkotik köpeği 'Coo' ayın birincisi seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Emniyeti'nde görevli narkotik köpeği "Coo" ayın birincisi seçildi - Son Dakika
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