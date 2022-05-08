Afyonkarahisar Emniyeti'nde görevli narkotik köpeği "Coo" ayın birincisi seçildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu tacirlerinin adeta korkulu rüyası haline gelen "Coo" adlı köpek, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ayın narkotik köpeği seçildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nde yaklaşık 2 yıldır görev yapan narkotik polisinin göz bebeği "Coo", hassas burnuyla suçlulara göz açtırmıyor. Başarılarına bir yenisini daha ekleyen Coo, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından başarılı çalışmalarından dolayı mayıs ayı birincisi seçildi. Narkotik polis köpeği Coo, Afyonkarahisar'da ekiplerin en yakın destekçisi olarak görevine devam ediyor. Ayrıca cinsinin Belçika Çoban Köpeği olduğu açıklanan Coo'nun 3 yaşında olduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR