Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Emniyeti, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Emniyeti, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

58 dakika önce

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Ünüvar ve emniyet personeli, şehit polis memuru Mehmet Dama'nın ailesini ziyaret etti.

Afyonkarahisar Emniyeti, Şehit Ailesini Ziyaret Etti, System.String[]
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Ünüvar ve emniyet personeli, şehit polis memuru Mehmet Dama'nın ailesini ziyaret etti.

2016 yılının ağustos ayında Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 11 polisten Afyonkarahisarlı şehit polis memuru Mehmet Dama'nın eşini ve annesini ziyaret eden emniyet mensupları, emniyet teşkilatının her ne şart altında olursa olsun yanlarında olduklarını ve olacaklarını belirtti.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Ünüvar, "Bu topraklar için görevi nedeniyle canını seve seve vermiş bir vatan evladımızın ailesini ziyaret ettik. Ziyaret esnasında duygulu anlar yaşanmasına rağmen, ziyaretimiz güzel bir atmosferde gerçekleşti. Bu vatan için canını vermiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehit ailelerimizin her zaman yanlarında olacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:09 Kaynak: İHA

Afyon, Güncel
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