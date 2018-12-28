Afyonkarahisar Emniyeti Yılbaşı Öncesi Kuş Uçurtmuyor
52 dakika önce
Afyonkarahisar Emniyeti yılbaşı öncesi kuş uçurtmuyor Asayiş ekipleri yılbaşı öncesi denetimlerini arttırdıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Emniyet müdürlüğü asayiş şube ekipleri yılbaşı öncesinde huzur operasyonu gerçekleştirdi.
Afyonkarahisar
Emniyeti yılbaşı öncesi kuş uçurtmuyor
Asayiş ekipleri yılbaşı öncesi denetimlerini arttırdı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Emniyet müdürlüğü asayiş şube ekipleri yılbaşı öncesinde huzur operasyonu gerçekleştirdi.
Yılbaşına sayılı günler kala Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Kimlik kontrolünün yanı sıra, üst araması ve araç aramasının da yapıldığı uygulamada çok sayıda bıçağa da el konularak idari işlem yapıldı.
Yeni yıl öncesi gerçekleştirilen uygulamadan dolayı eğlence mekanı sahipleri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekiplerine huzur ve güvenli bir Afyonkarahisar için yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:40 Kaynak: İHA
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