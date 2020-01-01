Afyonkarahisar Emniyetinden yılbaşı mesaisi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar Emniyetinden yılbaşı mesaisi - Son Dakika

Afyonkarahisar Emniyetinden yılbaşı mesaisi

6 saat önce

Afyonkarahisar halkının huzur ve güvenliği için yeni yıla görev başında giren İl Emniyet Müdürlüğü personeli, gece boyunca yaptığı uygulamalarla vatandaşların yılbaşını huzurlu ve güvenli geçirmelerini sağladı.

Afyonkarahisar Emniyetinden yılbaşı mesaisi, System.String[]

Afyonkarahisar halkının huzur ve güvenliği için yeni yıla görev başında giren İl Emniyet Müdürlüğü personeli, gece boyunca yaptığı uygulamalarla vatandaşların yılbaşını huzurlu ve güvenli geçirmelerini sağladı.


Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşında "Huzurlu Afyonkarahisar" uygulaması gerçekleştirdi. Şehrin her köşesinde görev alan ekipler güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkarttı. Emniyet personeli, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde üst araması, Genel Bilgi Tarama (GBT), araç araması gerçekleştirerek vatandaşların yeni yıla huzur ve güvenli girmesi için mesai yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü saatlerde araç sürücülerine alkol denetimi yaparken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de cadde ve sokaklarda olumsuz bir durum yaşanmaması için hazır bekledi.


Vatandaşlar uygulamalardan dolayı çok mutlu olduklarını belirtirken Afyonkarahisar Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti. Esnaflar ise soğuk havada görev yapan polis memurlarına çay ikram etti.


Üniversite öğrencilerinin çoğunlukla yaşadığı Erenler bölgesinde görev alan polisleri ise saat 00.00'da öğrencileri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. - AFYONKARAHİSAR

Emniyet Müdürlüğü, Huzur, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Polis ekiplerinin yoğun çabası, sızıp kalan alkolik adamı uyandırmaya yetmedi
Beşiktaş'ta dehşete düşüren olay! "Allah'a emanet olun" diye bağırıp tetiğe bastı Ucuz ekmek sattığı için davalık oldu! Yeni yılda da yüzleri güldürecek Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi

Son Dakika Haberleri
15:09 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Türkiye'nin Otomobili) Bugün itiraz edenler, yarın o araçlara ilk... - Son Dakika Haber
15:07 Libya'da Türkiye karşıtı cephede savaşan General Hafter'in silahlı gücü ne kadar? - Son Dakika Haber
15:05 Yılbaşı akşamı markete giden evli kadını takip edip, böyle taciz etti - Son Dakika Haber
15:04 Ankara'da yangın - Son Dakika Haber
15:00 Jandarma ekiplerinden yeni yıl operasyonu - Son Dakika Haber
14:30 Gözü dönmüş sapık, kadını takip edip evinin önünde taciz etti - Son Dakika Haber
13:40 MSB: Tel Abyad'da teröristlerin bombalı araç saldırısı sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 15:16:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar Emniyetinden yılbaşı mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]