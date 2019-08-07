Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar eski belediye başkanı Kaptan'ın acı günü
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Afyonkarahisar eski belediye başkanı Kaptan'ın acı günü

1 saat önce

Afyonkarahisar eski belediye başkanlarından Abdullah Kaptan'ın oğlu, İsmail Burak Kaptan'ın cenazesi toprağa verildi.

Afyonkarahisar eski belediye başkanı Kaptan'ın acı günü, System.String[]
Afyonkarahisar eski belediye başkanlarından Abdullah Kaptan'ın oğlu, İsmail Burak Kaptan'ın cenazesi toprağa verildi.
Kaptan'ın dün kalp krizi geçirerek vefat eden oğlu, İsmail Burak Kaptan için İmaret Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Abdullah Kaptan ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti.
İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından İsmail Burak Kaptan'ın cenazesi, Kocatepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, siyasi parti temsilcileri ve sevenleri katıldı.
Abdullah Kaptan, İsmail Burak, Afyon, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:58 Kaynak: AA
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