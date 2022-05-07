Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birliği Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birliği Genel Kurulu yapıldı

07.05.2022 18:16

Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birliği (ESOB) Başkanlığına Bakkallar Odası Başkanı Cengiz Üstün seçildi.

Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birliği (ESOB) Başkanlığına Bakkallar Odası Başkanı Cengiz Üstün seçildi.

ESOB yerleşkesinde bulunan spor salonunda gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını Bekir Gündoğdu yaptı.

Seçimli genel kurulda mevcut başkan Abdülkadir Konak ile Bakkallar Odası Başkanı Cengiz Üstün aday oldu.

Kullanılan oyların 153'ünü alan Üstün, ESOB başkanı seçildi.

Konak ise 125 oyda kaldı.

Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birliği Genel Kurulu yapıldı
Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birliği Genel Kurulu yapıldı
Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birliği Genel Kurulu yapıldı
Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birliği Genel Kurulu yapıldı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birliği Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birliği Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
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