Afyonkarahisar Evde Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

Evde başından vurulmuş halde ölü bulunduAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde İsa Yüce (65) başından av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

Evde başından vurulmuş halde ölü bulundu



Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde İsa Yüce (65) başından av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Yüce'nin oğlu gözaltına alındı.



Olay, öğle saatlerinde İsa Yüce'nin Yumruca köyündeki evinin ikinci katında meydana geldi. Ailesi odasına girdiği İsa Yüce'yi tüfekle başından vurulmuş halde kanlar içinde yatarken buldu. Haber verilmesi sonucu olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen İsa Yüce'nin cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu.



Odada herhangi bir silah bulunmazken, başına bir el tüfekle ateş edildiği tahmin edilen İsa Yüce'nin 4 çocuğundan en büyüğü olan M., jandarma tarafından gözaltına alındı. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen M.Yüce'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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