AFYONKARAHİSAR Evden çıkamayanlara özel gösteri - Son Dakika

Evden çıkamayanlara özel gösteri

AFYONKARAHİSAR Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Kültür Sanat Akademisi Efeler Ekibi zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmayan vatandaşlar için halk oyunu gösterisi sundu.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan vatandaşlar için Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sanat Akademisi'nin orkestra ekibi, şehrin çeşitli mahallelerinde konser verdi. Vatandaşlar konseri evlerinin pencereleri ve balkonundan dinledi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara sosyal hayatın imkanlarını sunduklarını söyledi. Bu zorlu süreçte alınan tedbirler kadar moralin de önemli olduğunu vurgulayan İhsan Akar, vatandaşların yüzlerinde küçük bir tebessüm oluşturmalarının kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar açıklamasına şöyle devam etti

Evlerinde sıkılan, daralan, bir nefes alma niyetinde olan hemşehrilerimize Kültür Sanat Akademisi olarak böyle güzel bir sürpriz yaptık. Amacımız Afyonkarahisarlıların bu süreçten daha az etkilenmelerini sağlamak. Afyonkarahisarlıları devlet büyüklerimizin çağrısına uyarak zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaya davet ediyorum dedi.

Diğer yandan gösteriler sırasında çekilen görüntülerden oluşturulan bir de klip hazırlandı. Klibin sonunda ise yerel şiveyle Evde gal, evden gıyneşme mesajı verildi.