Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar feci kaza kamerada; traktöre çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü
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Afyonkarahisar feci kaza kamerada; traktöre çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR Feci kaza kamerada; traktöre çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü.

AFYONKARAHİSAR Feci kaza kamerada; traktöre çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

Afyonkarahisar feci kaza kamerada; traktöre çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

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Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:24 Kaynak: DHA
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