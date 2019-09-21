Afyonkarahisar feci kaza kamerada; traktöre çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü
1 saat önce
AFYONKARAHİSAR Feci kaza kamerada; traktöre çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:24 Kaynak: DHA
AFYONKARAHİSAR Feci kaza kamerada; traktöre çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü
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