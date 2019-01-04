Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Fırtınanın Uçurduğu Baca Parçası, Aracın Ön Camına Saplandı

Afyonkarahisar Fırtınanın Uçurduğu Baca Parçası, Aracın Ön Camına Saplandı

1 saat önce

Fırtınanın uçurduğu baca parçası, aracın ön camına saplandıAfyonkarahisar'da, fırtına nedeniyle bir apartmanın çatısından düşen baca parçası, sokakta park halindeki hafif ticari aracın ön camına düşerek maddi hasara yol açtı.

Fırtınanın uçurduğu baca parçası, aracın ön camına saplandı

Afyonkarahisar'da, fırtına nedeniyle bir apartmanın çatısından düşen baca parçası, sokakta park halindeki hafif ticari aracın ön camına düşerek maddi hasara yol açtı.

Afyonkarahiar'da gece başlayan ve sabah saatlerine etkili olan fırtına maddi hasara yol açtı. Fırtına nedeniyle çöp konteynerleri uçtu, ağaç dalları kırıldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde ise bir binanın çatısındaki baca zarar gördü. Fırtınanın yerinden söktüğü baca parçaları Ambaryolu Caddesi'nde park halindeki Ahmet Yıldız'a ait 03 BD 832 plakalı hafif ticari aracın ön camına düştü. Aracın ön camından içeri giren baca parçası maddi hasara yol açtı.

Olay yerine gelen araç sahibi Ahmet Yıldız ve oğlu Mehmet Yıldız, büyük şaşkınlık yaşadı. Ahmet Yıldız çatıların bakımsız olduğunu, bu nedenle baca parçalarının uçtuğunu belirterek, zararının karşılanmasını talep etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:54 Kaynak: DHA

Sabah, Afyonkarahisar, Güncel
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