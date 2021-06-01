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Afyonkarahisar Gastronomi Kültürü Kitaplaştırılıyor - Son Dakika

Afyonkarahisar Gastronomi Kültürü Kitaplaştırılıyor

01.06.2021 17:47
Afyonkarahisar Gastronomi Kültürü Kitaplaştırılıyor, System.String[]

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği'nin iş birliğinde hazırlanacak Gastronomi Kültürü Kitabı'nın protokolü imzalandı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği'nin iş birliğinde hazırlanacak Gastronomi Kültürü Kitabı'nın protokolü imzalandı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ve Afyonkarahisar Aşçılar Derneği Federasyonu (AFPAD) Başkanı Hamza Kalkan arasında imzalanan protokol ile Gastronomi Kültürü Kitabı için hazırlıklara başlanacak.

Dijital ortamda yayınlanacak

Protokol imza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, UNESCO'ya verilen taahhütlerin birisini daha yerine getirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Zeybek, "Desteklerinden dolayı Afyon Kocatepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneğine teşekkür ederim. Kitapta tescilli ve tescillenecek yöresel ürünlerimize yer verilecek. Yemeklerin hikayeleri de olacak. Eser dijital ortamda yayınlanacak; Afyonkarahisar'a şimdiden hayırlı olmasını temenni ederim" diye konuştu.

Gelecek nesillere miras kalacak

Esere katkı verdikleri için duyduğu mutluluğu dile getiren AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ise gastronomi kültürünün gelecek nesillere bu kitap ile miras bırakılacağını belirtti. Karakaş, "Üniversite olarak daha önce yemek kültürü kitabı yayınlamıştık. Bu çalışma daha etraflı bir çalışma olacak. Afyonkarahisar'ın tüm bölge ve yörelerinin yemek kültürü bu eserde yer alacak, güncellenecek ve aynı zamanda hikayelerine yer verilecek. Afyonkarahisar'ımızda bir gastronomi kültürü, gelecek nesillerimize miras kalacak. Bütün kurumlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Afyonkarahisar Aşçılar Derneği Federasyonu Başkanı Hamza Kalkan ise eserin Gastronomi şehri Afyonkarahisar'a hayırlı olmasını dileyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kitap sekiz bölümden oluşacak

Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Federasyonu'nun yer alacağı kitap, 8 bölümden oluşacak. Editörlüğünü, AKÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Sandıkçı'nın yapacağı eserde, Afyonkarahisar Mutfağı Tarihi, UNESCO süreci, Afyonkarahisar'ın Tarım ve Hayvancılığı, Gastronomi Eğitiminin Sürdürülebilirliği, Tören Yemekleri, Gastronomi Festivali, Yemeklerin Hikayesi, İnançlar ve Deyimler, Coğrafi İşaretli Ürünler ve Afyonkarahisar Yemekleri yer alacak.

Afyonkarahisar Gastronomi Kültürü Kitaplaştırılıyor

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Afyonkarahisar Gastronomi Kültürü Kitaplaştırılıyor - Son Dakika


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