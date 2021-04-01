Afyonkarahisar Genç İHH'dan "Doğu Türkistan" açıklaması - Son Dakika

Afyonkarahisar Genç İHH'dan "Doğu Türkistan" açıklaması

01.04.2021 14:11
Afyonkarahisar Genç İHH'dan

İHH İnsani Yardım Vakfı Afyonkarahisar Gençlik Teşkilatı (Genç İHH) üyeleri, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikasını protesto etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı Afyonkarahisar Gençlik Teşkilatı (Genç İHH) üyeleri, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikasını protesto etti.

Genç İHH Afyonkarahisar Başkanı Muhammed Emin Zengin, Karaman Mahallesi'ndeki İHH binası önünde yaptığı açıklamada, 2017 Nisan'ından itibaren Doğu Türkistan'da halkın yoğun bir şekilde toplama kamplarına alındığını dünyanın en ağır işkence ve mahrumiyetlerinin yaşayarak soykırıma uğradığını söyledi.

Toplama kamplarının insan haklarının ihlal edildiği yerler olduğunu dile getiren Zengin, şöyle konuştu:

"Bu kamplarında keyfi güç kullanımı, özgürlüğün sistematik olarak kaldırılması, kültür ve inançların tahkiri, ideolojik baskılama, insanlıktan çıkarma, taciz, tecavüz, fiziki ve psikolojik işkence, cinayet ve soykırım suçları işlenmektedir. Çin, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde ilan edilen tüm hakları gasp etmekte, BM Soykırım Sözleşmesi'nde bulunan beş maddenin tamamını ve Roma Statüsünde düzenlenen "Soykırım Suçu ve İnsanlığa Karşı Suçlar"ın tamamını ihlal etmektedir."

Dünyanın insanlık adına Doğu Türkistan için söyleyecek bir sözü olması gerektiğine dikkat çeken Zengin, "Doğu Türkistan'daki toplama kampları kayıtsız şartsız bir an evvel kapatılmalı, bölgede uygulanan tüm hak ihlallerine derhal son verilmelidir. BM, Çin'in insan haklarını ayaklar altına alan toplama kampları vahşetini derhal durduracak sahici adımlar atmalıdır .Çin, bu zulmü sonlandırıncaya kadar tüm dünya halkları Çin mallarını boykot etmelidir."diye konuştu.???????

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Karahisar, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Genç İHH'dan 'Doğu Türkistan' açıklaması - Son Dakika


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