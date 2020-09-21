Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli 13 personel karantinaya alındı
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 3 personel ile temaslı oldukları öğrenilen 13 personel karantinaya alındı.
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 3 personel ile temaslı oldukları öğrenilen 13 personel karantinaya alındı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Hizmetlerinde görevli bir kişi ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Çift ile temaslı bir kişinin de test sonucunun pozitif çıkması üzerine diğer 13 temaslı kişi, evlerinde karantinaya alındı.
Öte yandan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor servisi ve havuzun faaliyetlerinin de tedbir amaçlı durdurulduğu öğrenildi.
Afyon, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 21:35 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli 13 personel karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Bir çift, zengin sandıkları şahsı cinsel ilişki vaadiyle kandırıp 11 parçaya böldü DSÖ'den testleri devam eden korona aşılarıyla ilgili tedirgin eden sözler: Hiçbirinin garantisi yok RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu ile oyuncu Murat Yıldırım arasında "Ramo" polemiği yaşandı Kadıköy'de bir kırmızı kart daha! Hatayspor, 9 kişi kaldı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor