AFYONKARAHİSAR Gönüllülerden 'evde kal' çağrısı - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR Gönüllülerden 'evde kal' çağrısı

6 saat önce

Gönüllülerden 'evde kal' çağrısıAFYONKARAHİSAR'da vatandaşların evinde kalması ve ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek Grubu'na gönüllü olarak katılan gençler vatandaşlara Biz sizin için çalışıyoruz, lütfen evde kalın çağrısında bulundu.

Gönüllülerden 'evde kal' çağrısı

AFYONKARAHİSAR'da vatandaşların evinde kalması ve ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek Grubu'na gönüllü olarak katılan gençler vatandaşlara Biz sizin için çalışıyoruz, lütfen evde kalın çağrısında bulundu.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarında gönüllü olarak faaliyetlere destek veren genç gönüllüler vatandaşların ihtiyaçları için sahada çalışmalarını sürdürüyor. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altındaki gençlerin sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından Vefa Destek Grubu tarafından vatandaşların ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılanıyor.

Vefa Destek Grubu'nda görev yapan Afyonkarahisar AFAD gönüllü üyesi olan ve Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisi olan Rabia Akçeşme, 6 ay önce gönüllü olarak çalışmaya başladığını ve koronavirüs salgınının ardından yürütülen çalışmalarda vatandaşların yardımına koşmak için gönüllü olduğunu söyledi. Akçeşme, Ülkemizin koronavirüs salgınından dolayı geçirdiği zor zamanlarda tüm milletimize yardım için buradayız. Gece gündüz demeden her türlü ihtiyaçların karşılanması için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz; evinizde kalmanızı istiyoruz. Sizlere yardım için sahadayız ve size daha iyi hizmet edebilmemiz için lütfen evde kalın. Endişeye kapılmayın bizim burada tüm sağlık kontrollerimiz yapıldı. Hiçbir sağlık problemimiz olmadan bütün arkadaşlarımızla beraber kişilere gece gündüz yardım etmeye çalışıyoruz. Gönüllü olmak isteyen genç arkadaşlarımızı da aramıza bekliyoruz dedi.

Özel bir hastanede sağlık personeli olarak çalışan ve aynı zamanda Kızılay gönüllüsü olan Büşra Nur Aksu, vatandaşlar için 724 çalıştıklarını söyledi. Aksu, 3 yıldır birçok STK'da gönüllü olarak çalışıyorum. Bu dönemde de Vefa Destek Grubu bünyesinde Valiliğimizin de desteğiyle 65 yaş üstü yaşlılarımıza, engellilerimize, kronik hastalığı olan insanlara yardım götürüyoruz. Sizlerden tek isteğimiz hem bizim sağlığımız hem de sizlerin sağlığı için, ülkemizdeki salgının daha da ileriye gitmemesi için evde kalmanızı istiyoruz. Bizler bu kadar insanla sizler için 724 hizmet vermekteyiz. Maaşlarınız, ihtiyaçlarınız, özel ihtiyaçlarınızı karşılamaktayız. Sağlık kontrolünden geçerek sizlere hizmet vermeye çalışıyoruz. Sizlerin de bizleri anlamanız için evinizde kalmanızı istiyoruz diye konuştu.

Afyonkarahisar AFAD gönüllüsü olan ve futbol hakemliği yapan Serpil Kurt da şöyle dedi

Soğukkanlı olmaya çalışıyoruz. Dünyanın ve ülkemizin cebelleştiği bu sorunla mücadeleyi inşallah daha fazla can kaybı olmadan atlatırız diye umut ediyoruz. Sizlerden rica ediyoruz büyüklerimizi uyarıp evlerinde tutmanızı, gençlerimizin soğukkanlı olmalarını ve 'bize bir şey olmaz' diyerek dışarıya çıkmamalarını rica ediyoruz. Virüsten korunmak için gerekli olan 14 kurala uyalım. Bizler evinize geldiğimizde eldivenlerimizi ve maskelerimizi sürekli değiştiriyoruz. Sırf sizler dışarıya çıkmayın, sizler ve ülkemiz daha fazla zarar görmesin diye ülke olarak süreci çabuk atlatalım diye uğraşıyoruz. İnşallah kısa sürede atlatırız. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun.

AFYONKARAHİSAR Gönüllülerden 'evde kal' çağrısı

Kocatepe Üniversitesi, Koronavirüs, Afyon, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:19 Kaynak: DHA

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