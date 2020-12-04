Afyonkarahisar halkı kısıtlama kararlarından memnun - Son Dakika

Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da bu akşam 21.00 itibari başlayacak olan ve Pazartesi 05.00'da sona erecek sokağa kısıtlaması kararını olumlu karşılayan vatandaşlar, uygulama ile birlikte vaka sayılarında azalış olacağına da inandıklarını belirttiler.

Afyonkarahisarlı vatandaşlar yurt genelinde 2 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının yerinde bir karar olduğunu ifade ederek, bunun yakın zamanda olmasa da ilerleyen günlerde vaka sayılarının azalmasına olumlu yansıyacağını dile getirdiler. Kentin en işlek noktalarından biri olan Zafer Kent Meydanında insan kabalağının azaldığı gözlenirken, vatandaşların meydandaki banklarda da sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde aralıklarla ve maskeli oturmaları da dikkatlerden kaçmadı. Önceki dönemlere nazaran ayrıca sokakta yürüyen vatandaşlarında maskelerini çoğunlukta doğru takmaları ise bir başka dikkat çekici konu oldu. Çocukların dahi sokakta ebeveynleri ile birlikte maske takmaları da toplum eskiye nazaran vakalarda yaşanan artış üzerine korona virüsü olması gerektiği gibi daha çok dikkate aldıklarını gözler önüne serdi.

Meydanda güvenlik görevlileri görev yapıyor

Kısıtlama kararı ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan vatandaşlar kısıtlama kararının daha fazla uzatılmasının yanında kurallara uymayanlar hakkında daha fazla yaptırım uygulanması gerektiğini dile getirerek özellikle cezaların caydırıcı olması gerektiğini ifade ettiler.

Öte yandan, meydanda görevlendirilen özel güvenlik görevlilerinin de tedbirlere uyulması konusunda denetim yaparak ve uyarılarda bulundular. - AFYONKARAHİSAR