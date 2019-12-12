Afyonkarahisar haşhaşı hem üretiyor hem işliyor - Son Dakika

Haşhaşı hem üretiyor hem işliyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Mehmet Ali Uluışık (67), haşhaşın hem üretimini hem de ezmesini yapıyor. Ezmelerin büyük bölümünü kendi tarlasında yetiştirdiği haşhaştan ürettiğini söyleyen Uluışık, Yaz sezonunda yurt dışından gelen gurbetçilerimizin yoğun ilgisi oluyor. Kış sezonunda ise kaplıcamıza gelen vatandaşlarımıza satışını yapıyoruz dedi.

Sandıklı ilçesinde haşhaş ezmecisi Mehmet Ali Uluışık, köyündeki tarlasında ürettiği haşhaşı, iş yerinde işleyerek, satışını yapıyor. Haşhaş ezmesinin büyük bir bölümünü kendi tarlasından karşılayan Mehmet Ali Uluışık, yetmediği takdirde ilçedeki küçük çiftçilerden de alarak onlara da katkı sağlamaya çalışıyor. Kendi tarlasından elde ettiği sarı, siyah ve beyaz haşhaşları hamurluk ve kahvaltılık olarak işleyen Uluışık, her yıl yaklaşık 3 ton haşhaş ezmesi yapıyor. İşlediği haşhaşı yurt dışından gelen gurbetçilere, ilçede katmer ve haşhaşlı ekmek gibi hamur işi yapanlarla, kaplıcaya gelen vatandaşlara satan Uluışık, üretimi çok sevdiği için bu işi yaptığını söyledi.

'TOPRAKTAN SOFRAYA GETİRİYORUZ'

Mehmet Ali Uluışık, haşhaş ezmesinin çoğunluğunu kendisi topraktan sofraya getirdiğini belirterek, Haşhaşı kendimiz tarlada üretiyoruz. İşliyoruz. Tabii çevremizdeki üreticilerden de aldığımız haşhaş oluyor. Onları da işleyerek üreticilere destek olmaya çalışıyoruz. Ürünlerimizin yüzde 70'ini kendimiz üretiriz. Yüzde 30'unu da çiftçimizden satın alırız dedi.

'HAŞHAŞ EZMESİ YEREL GIDAMIZ'

Haşhaş ezmesinin yerel gıda olduğunu vurgulayan Mehmet Ali Uluışık, Yaz sezonunda yurt dışından gelen gurbetçilerimizin yoğun ilgisi oluyor. Kış sezonunda ise kaplıcamıza gelen vatandaşlarımıza satışını yapıyoruz. Ayrıca ilçemizde vatandaşlar katmer ve hamur işlerinde, kahvaltıda çikolata yerine haşhaş ezmesini tercih ediyor diye konuştu.

'İKİ ŞEKİLDE İŞLİYORUZ'

Haşhaş ezmesinde ekstra bir katkı maddesi olmadığını aktaran Uluışık, Haşhaş ezmesi pekmez, bal ve şekerle karıştırılarak da tüketiliyor. Siyah, beyaz ve sarı olmak üzere bütün haşhaş çeşitlerimizin ezmeleri mevcut. Bu haşhaşları da kahvaltılık ve hamur işi olmak üzere iki çeşit yöntemle işliyoruz ifadelerini kullandı.