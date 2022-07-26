Afyonkarahisar Hava Şehitliği'nin ilk halinin fotoğrafı, 100 yıl sonra ortaya çıktı

AFYONKARAHİSAR'da 24 Temmuz 1922'de Yunan işgali yıllarında keşif uçuşunda düşürülen uçakta şehit olan ve Kurtuluş Savaşı sırasında Afyonkarahisar'ın ilk hava şehitleri olarak kayıtlara geçen Hava Pilot Yüzbaşı Ahmet Bahattin Bey ve sivil pilot Cemal Bey'in cenazelerinin defnedildiği Afyonkarahisar Hava Şehitliği'nin ilk halinin fotoğrafı ortaya çıktı.

Yunan işgali sırasında 24 Temmuz 1922'de Afyonkarahisar'da uçakla keşif uçuşu yapan Hava Pilot Yüzbaşı Ahmet Bahattin Bey ve sivil pilot Cemal Bey'in kullandığı uçak, Yunan uçakları tarafından düşürüldü. Yunan askerlerince, uçak enkazı ve şehit olan Ahmet Bahattin Bey ile Cemal Bey'in naaşları ele geçirildi. 25 Temmuz'da Türk halkının baskıları sonrasında şehitlerin cenazelerinin teslim edilmesi üzerine Afyonkarahisar Kocatepe Mezarlığı'na Hava Şehitliği yapılması kararlaştırıldı. Kurtuluş Savaşı'nda Afyonkarahisar'ın ilk hava şehitleri olan Ahmet Bahattin Bey ile Cemal Bey'in cenazeleri şehitliğe defnedildi, bir süre sonra buraya, üzerinde kartal ve kırık pervanenin de yer aldığı kaide yerleştirildi. Kaidenin altına oluşturulan özel bölmeye şehitlerin cenazeleri konuldu. Yıllar sonra şehitlikte değişiklik yapıldı. Üzerinde uçak pervanesi ve havacılık brövesi, tepesinde ise kartal figürünün olduğu yeni kaide şehitliğe konulurken, yanına da Ahmet Bahattin Bey ile Cemal Bey'in naaşları yerleştirildi. Daha sonra çeşitli tarihlerde şehit olanların da aralarında olduğu çok sayıda şehidin cenazesi buraya defnedildi.

'PEK ÇOK ÇEKMİŞLER'Afyonkarahisar yerel araştırmacısı ve alan kılavuzu Hasan Özpınar, 24 ve 25 Temmuz 1922 tarihlerinde Ahmet Bahattin Bey ile Cemal Bey'in şehit olduğu olayın 100'üncü yıl dönümünde, olaya ilişkin yeni fotoğrafların ortaya çıktığını açıkladı. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Hasan Özpınar, "Bundan tam 100 yıl önce 25 Temmuz 1922 günü Afyonkarahisar bilindiği üzere o dönemde Yunan işgali altında. Cephe gerisinden, Çay ilçesinden, içinde Ahmet Bahattin Bey ve Cemal Bey isminde iki havacımızın olduğu bir uçağımız havalanır. İşgal altındaki Afyon üzerinde keşif uçuşu yapmaktır amaçları ve bu görevlerini icra ederken Afyonkarahisar üzerinde o dönemde onlarca Yunan uçağı peş peşe havalanır, havada büyük bir mücadele yaşanır ve bizim uçağımız kısıtlı imkanlarla, kısıtlı cephaneleriyle birkaç Yunan uçağını düşürür. Fakat neticede cephaneleri biter ve havalanan Yunan uçakları da Gazlıgöl civarında bizim uçağımızı düşürür ve iki havacımız şehit olur. Şehitlerimizin cenazeleri Yunan askerlerinin eline geçer. O dönemde gerek şehitlerin cenazeleri ile olsun, gerekse düşen uçakla olsun, gerek cenazelerin teslimine dahil pek çok fotoğraf çekmişler. Biz bu olayı günümüze kadar birkaç kare, 2 ya da 3 karelik fotoğrafla biliyorduk" diye konuştu.'CENAZELER BASKIYLA ALINDI'Yaptıkları araştırmalarda olaya dair yeni yeni fotoğrafların ortaya çıktığını vurgulayan Özpınar, şöyle konuştu:

"Tabi Yunanlar bizim uçağımızı düşürdüklerinde 'Şehitlerimizin cenazeleri Yunanların eline geçti' dedik ve Afyon halkının baskısıyla işgal altında olmalarına rağmen Yunan askerleri bu cenazeleri şu an bulunduğumuz yerde Mevlevi Türbe Cami bahçesinde Afyon halkına ve Mevlevilere teslim ederler. Cenazeler, bugün Anıt Park'ın bulunduğu Paşa Cami Meydanı'na götürülür ve orada binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle; bakın o dönemde Yunan işgali altında olmamıza rağmen binlerce kişi bunu umursamayarak cenaze törenine katılır. Şehitlerimizin adına ilk şehitlik tesis edilir. Bugün Afyonkarahisar Hava Şehitliği ile var olan şehitliğimiz işte bundan tam 100 yıl önce Afyon'un işgali döneminde şehit olan 2 havacımızın hatırasına oluşturulmuş ve onların mezarları da bilindiği üzere Hava Şehitliği'nin temelini oluşturmuş. Sonraki yıllarda devam eden şehitlerle beraber Hava Şehitliği günümüze kadar gelebilmiş."