AFYONKARAHİSAR - Helikopterle trafik denetimi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, havadan helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün sona erecek Kurban Bayramı tatilinin ardından kara yollarında sorun yaşanmaması için denetimlerini artırdı.

Ekiplerin helikopterle yaptığı uygulamalarda, trafik ihlalinde bulunan sürücüler, belli aralıklarla oluşturulan uygulama noktalarına bildirildi.

Afyonkarahisar'ı Antalya, Ankara ve Konya'ya bağlayan kara yollarında havadan yapılan denetimlerde, 12 sürücüye ceza kesilirken, 2 araç da trafikten men edildi.