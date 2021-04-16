AFYONKARAHİSAR HEM RAMAZANDA HEM DE PANDEMİDE VÜCUT DİRENCİ ÇOK ÖNEMLİ - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR HEM RAMAZANDA HEM DE PANDEMİDE VÜCUT DİRENCİ ÇOK ÖNEMLİ

16.04.2021 11:11

HEM RAMAZANDA HEM DE PANDEMİDE VÜCUT DİRENCİ ÇOK ÖNEMLİ Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Dr. Alev Türe, Ramazan ayında vücut direncinin artırılması ve koronavirüse karşı alınacak tedbirlerin önemine işaret etti.

HEM RAMAZANDA HEM DE PANDEMİDE VÜCUT DİRENCİ ÇOK ÖNEMLİ Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Dr. Alev Türe, Ramazan ayında vücut direncinin artırılması ve koronavirüse karşı alınacak tedbirlerin önemine işaret etti. Alev Türe, özellikle güneşte ve balıkta bulunan D vitamininin yanı sıra C vitamininin hem Ramazan hem de koronavirüs sürecinde çok önemli olduğunu vurguladı.

Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Dr. Alev Türe, Ramazan ayında koronavirüsten korunmak için yapılması gerekenleri Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Tüm hastalıklar gibi koronavirüsle de mücadele etmek ve yakalanmamak için veya hafif atlatmak için kişiye bağlı faktörler olduğunu söyleyen Dr. Alev Türe, kronik hastalığı olan kişilerde, beslenmesi bozuk olanlarda, bağışıklık sistemini zayıf düşürecek rahatsızlığı olan kişilerde koronavirüs hastalığının da diğer hastalıklar gibi daha farklı seyrettiğini vurguladı. Dr. Alev Türe, "Biz her zaman diyoruz ki beslenmemize dikkat edelim. Uykumuza dikkat edelim, stres faktörüne dikkat edelim, mümkün olduğunca ev içi dahi olsa özellikle bu koronavirüs döneminde insanlar maalesef evlere kapanmak zorunda kaldılar, ev içi dahi olsa egzersiz yapmaya çalışalım. Beslenmeyle ilgili de özellikle C vitamini, evlere kapandığımız için D vitaminini güneşten alamayacağımız için vitaminler şeklinde alabiliriz. Multivitaminler tarzı vitaminlerden faydalanabiliriz. Selenyum bizim için çok önemli. C vitamini, D vitamini önemli, çinko çok önemli, bunları besin olarak kış mevsiminde turunçgillerden brokoli çok önemlidir, sarımsak, soğan bunlar bizim rahatlıkla ve bolca tüketmemiz gereken özellikle kefir bağışıklık sistemini güçlendirme adına çok önemli. Evde kendi yaptığımız probiyotik yoğurtlar bunlar bizim için çok önemli" dedi. STRESTEN NE KADAR UZAK O KADAR İYİ

Hem Ramazan'da hem de koronavirüsle mücadelede stresten uzak durulması gerektiğini belirten Dr. Alev Türe, "Stresten ne kadar uzak durabilirsek şu koşullarda şu ortamda mümkün olduğunca stres faktörlerini azaltıcı kendimizi deşarj etmemizi sağlayacak mesela egzersiz çok önemli bir deşarj yoludur. İşte kitap okumayı seven insanlar için kitap okunabilir. Çünkü biz sosyal bir toplumuz. Sosyallikten de şu anda uzaklaştığımız için kendimizce ben çevremde görüyorum insanlar kendileri de hobiler geliştirmeye başladı. Kimi işte bir şeyler örüyor, bu işi hiç yapmayan kişiler. Kimi resimler yapıyor, aslında insanların yetenekleri belki de bu bağlamda ortaya çıkmaya başladı. Bunlara özellikle dikkat edersek koronavirüse yakalandığımızda, kendimizi vücut direncimizi daha da artırmış oluruz" diye konuştu.

'EV YAPIMI YOĞURT İLE ARA ÖĞÜN'

Koronavirüsten korunmak için ve hafif şekilde atlatabilmek için Ramazan ayında ev yapımı yoğurt, yumurta ve balık ile beslenilmesi gerektiğine dikkati çeken Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Dr. Alev Türe, şöyle konuştu:

"İftarda hafif gıdalarla beslenmemiz lazım. Bizim hep önerimiz kafein tarzı içecekler değil de yeşil çay tarzı, rezene çayı tarzı, daha bitki çaylarına yönelik beslenmeler. İşte mutlaka akşam bir ara öğün olarak bir kefir, evde yapılan probiyotikli bir yoğurt, bu ev yapımı yiyecekler, bizim vücut direncimizi için çok daha iyi olacaktır. Sahurda da zaten biz karbonhidrat ağırlıklı yenmesini hiçbir zaman istemiyoruz. Mutlaka bu üç öğünden birinde yumurta olması gerekiyor mesela. Hem tok tutması açısından hem içerisindeki aminoasitler açısından olmazsa olmazımız. Tabii bu arada vücudun su ihtiyacının da karşılanması adına vücudun susuz kalmaması adına da o süreçte böbreklerimizi yeterince çalıştıracak kadar su ihtiyacımızı almamız da olmazsa olmazımız diyoruz."

'VÜCUTTAKİ D VİTAMİNİ KORONA HASTALIĞINA KARŞI GÜÇLENDİRDİ'

Vücuttaki D vitamini düzeyinin koronavirüse karşı vücutta ciddi bir direnç oluşturduğuna işaret eden Dr. Alev Türe, "Koronavirüs döneminde yine karşılaştığımız hastalardan gerekse bu hastalığa karşı yapılan çalışmalardan hep şunu gördük. Vücuttaki D vitamini düzeyini ciddi anlamda koronavirüse karşı güçlendirdi. D vitamini biliyorsunuz daha çok güneşte var, balıkta var ama maalesef bizim yeme alışkanlığımız açısından bu biraz çok rutinimizde olmayan beslenme alışkanlığı ama balığı haftada en azından 2 kere soframıza koyarsak bizim için D vitamini açısından çok faydalı olacaktır. Diğer türlü de hekim kontrolünde bu D vitamini takviyesi ilaçlar var. O ilaçlarla kontrollü bir şekilde, çünkü bazen kontrolsüz multivitamin kullanımları sakıncalar doğurabiliyor. D vitamini vücutta birikim yapan bir vitamindir. Onun için hekim kontrolünde bu ilaçları kullanmamız gerekiyor" dedi.

Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Dr. Alev Türe, Ramazan ayı sürecinde aşının da ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

'EN AZ HAFTADA İKİ KEZ BALIĞI TÜKETMEK GEREKİYOR'

Balıkçı esnafı Aykut Şakar da "Uzmanların da söylediği gibi bir güneşte bir de balıkta D vitamini vardır. En az haftada iki kez tüketilmesi lazım. Sağlıklı yaşam için koronavirüsten korunmak için en az haftada iki kez balığı tüketmek gerekiyor" dedi.

AFYONKARAHİSAR HEM RAMAZANDA HEM DE PANDEMİDE VÜCUT DİRENCİ ÇOK ÖNEMLİ
AFYONKARAHİSAR HEM RAMAZANDA HEM DE PANDEMİDE VÜCUT DİRENCİ ÇOK ÖNEMLİ
AFYONKARAHİSAR HEM RAMAZANDA HEM DE PANDEMİDE VÜCUT DİRENCİ ÇOK ÖNEMLİ
AFYONKARAHİSAR HEM RAMAZANDA HEM DE PANDEMİDE VÜCUT DİRENCİ ÇOK ÖNEMLİ

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Koronavirüs, Karahisar, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR HEM RAMAZANDA HEM DE PANDEMİDE VÜCUT DİRENCİ ÇOK ÖNEMLİ - Son Dakika


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