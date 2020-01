Afyonkarahisar hem spor yaptı hem yem bıraktılar - Son Dakika

Hem spor yaptı hem yem bıraktılar

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde faaliyet gösteren Çay Dağcılık Trekking Grubu üyeleri Sultan Dağları'nda hem yürüyüş yaptı hem de soğukta yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Çay Dağcılık Trekking Grubu üyeleri hafta sonu bir araya gelerek, olumsuz hava nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Sultan Dağları'na tırmanarak Mahsen Yaylası, Gelincik Tepesi ve Sivrice Tepesi'ne çıkarak hem spor yaptı hem de doğaya yiyecek bıraktı.

Grubun Başkanı Ali Demiral, "Bu haftaki Sultandağları rota yürüyüşümüz Sivrice bölgesi Mahsen Yaylası, Delikli Kaya Mağarası gidiş geliş toplamda 25 kilometre sürdü. Her meslek gurubundan katılım oldu. Karar aldık yürüyüşe katılan arkadaşlar yanlarına yiyecek aldı. Yürüyüş güzergahımızda tüm canlılar için yiyecekler bıraktık. Böylece haftalık yürüyüşümüzü tamamladık. Çay sınırlarından başlayarak Akşehir sınırlarına kadar uzanan Sultan Dağları'nın her bölgesini program dahilinde her hafta dolaşıyoruz. Hava şartları bizi etkilemiyor. Cesareti ve sağlığı yerinde olan tüm vatandaşlarımızı bu gezilere katılmaya bekliyoruz" dedi.